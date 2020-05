Биржевые индексы в США снизились из-за риска усиления торговых разногласий между США и КНР

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись снижением ключевых индексов в связи с опасениями инвесторов по поводу возможности усиления торговых противоречий между США и Китаем. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones к завершению торговой сессии снизился на 622,03 пункта (2,55%) и установился на отметке 23 723,69 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 81,72 пункта (2,81%) и оказался на отметке 2 830,71 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 284,6 пункта (3,2%) - до отметки 8 604,95 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,3% (0,63 доллара) и составила $19,72.

Эксперты отмечают, что снижение индексов связано в первую очередь с опасениями инвесторов относительно возможности усиления торговых противоречий между США и КНР. "Проблема Китая определенно играет сегодня большую роль", - приводит газета The New York Times слова специалиста инвестиционной компании Miller Tabak Мэтта Майли. Ранее газета The Wall Street Journal цитировала слова руководителя департамента стратегии HSBC Global Asset Management Джозефа Литтла, который отметил, что "для инвесторов важно то, что эти противоречия в области торговли, в области передачи технологий и в более широком плане в области геополитики сохраняются и, возможно, даже обострятся в будущем".