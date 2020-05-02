Выработка электроэнергии в апреле снизилась на 3,4%

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года снизилось на 3,44% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 85,3 млрд кВт·ч. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

С начала года выработка электроэнергии в стране снизилась на 2,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 379 млрд кВт·ч.

В апреле снижение выработки электроэнергии продемонстрировали теплоэлектростанции: оно составило 14,5%, до 45,3 млрд кВт·ч.

Потребление электроэнергии в прошлом месяце упало на 2,55%, составив 84,5 млрд кВт·ч.

Всего с начала года потребление электроэнергии снизилось на 1,47% в сравнении с данными аналогичного периода 2019 года, до 374,7 млрд кВт·ч.