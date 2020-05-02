В Северной Осетии некоторые предприятия освободят от налогов из-за режима самоизоляции

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии освободят системообразующие предприятия от налогов как на время режима самоизоляции, так и после его снятия. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил на онлайн-встрече с журналистами.

"По мере того, как они [предприятия] будут запускаться и работать, они будут освобождаться практически от всех налогов. Ни за то время простоя, пока они простаивали, не будут платить, но и в последующем тоже, пока не встанут на ноги. Кроме того, у них возникнет и проблема с оборотными средствами. И мы им из фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса готовы беспроцентные кредиты выдавать с отсрочкой выплаты", - сказал глава республики.

По его словам, поддержка будет оказываться, чтобы в республике было минимальное количество обанкротившихся предприятий. "И в индивидуальном порядке готовы каждого рассматривать", - добавил руководитель региона.

Данные меры поддержки касаются системообразующих предприятий, которые вошли в созданный список.