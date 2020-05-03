В горах Ингушетии создадут кемпинги и новые зоны отдыха до конца 2020 года

МАГАС, 3 мая. /ТАСС/. Комитет по туризму Ингушетии намерен до конца 2020 года, после снятия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса, создать в самых популярных туристических зонах региона кемпинги и новые зоны отдыха для развития экологического туризма. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС руководитель комитета Беслан Мизиев.

"В коллаборации с региональным министерством природы у нас разрабатывается совместный план мероприятий, в том числе по созданию кемпингов и зон отдыха для туристов на наиболее популярных территориях. План проекта предполагает освоение, создание и обустройство экотроп, оснащение их необходимой навигацией и расположение мобильных кемпингов на Столовой горе. Совместно с общественностью мы разработаем проекты, а потом начнем уже их строить", - сказал Мизиев.

Также комитет намерен до конца года заняться работой по развитию республиканских заповедников. Для этого будет создана совместная рабочая группа из специалистов комитета, минприроды республики, заповедников и депутатов региона, которая даст предварительную оценку и подготовит письмо о намерении развивать экологический туризм на территории заповедников в адрес Минприроды РФ.

"Учитывая, что это направление не предполагает каких-то колоссальных вложений, мы обратили внимание на развитие заповедников и их возможное зонирование. Многие регионы используют такую практику, как зонирование заповедников или некоторых частей лесных массивов, которые могут быть определены под застройку и развитие туристической инфраструктуры", - добавил руководитель комитета.

В Ингушетии существует два заповедника - Джейрахско-Ассинский и Эрзи, которые расположены в горном Джейрахском районе республики. Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник занимает 65 тыс. га, в нем сосредоточено множество памятников истории и культуры, наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал. Заповедник Эрзи был создан в 2000 году, он занимает территорию в 5,97 тыс. га, его основными достопримечательностями являются одноименный замковый комплекс, Ляжгинский водопад, Армхинская роща и храм Мяги-Ерды.