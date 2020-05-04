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Уровень безработицы в Карачаево-Черкесии в первом квартале снизился почти на 14%

В управлении государственной службы занятости региона отметили стабилизацию ситуации на рынке труда республики

ЧЕРКЕССК, 4 мая. /ТАСС/. Число безработных в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) за первый квартал 2020 года снизилось почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, к концу марта 2020 года составила 3,3 тыс. человек, из них 86,2% - безработные. Численность безработных снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 13,9% и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пособие по безработице назначено 2,3 тыс. человек. По данным управления, в течение марта 548 человек были признаны безработными, снято с учета 493 человека. Уровень официальной (регистрируемой) безработицы на конец марта 2020 года составил 1,3% численности рабочей силы, по данным Управления государственной службы занятости населения КЧР. Увеличилась в регионе и заявленная организациями потребность в работниках, она составила 1 933 человека и выросла на 3,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В управлении государственной службы занятости региона ТАСС подтвердили информацию о снижении безработицы в первом квартале почти на 14% и отметили, что положительной динамики удалось достичь благодаря увеличению количества трудоустройств. "Положительной динамики удалось достичь в том числе за счет стабилизации ситуации на рынке труда республики, увеличения количества фактов трудоустройства по направлению службы занятости, а также благодаря улучшению экономической ситуации в республике в целом", - рассказала ТАСС начальник отдела программ занятости населения и анализа рынка труда Управления государственной службы занятости КЧР Динара Шаманова.

Она отметила, что в конце марта ситуация на рынке труда изменилась. "Ситуация кардинально изменилась в конце марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением режима самоизоляции. Так, по состоянию на 29 апреля увеличилось число обращений граждан: дистанционно обратились 1 548 человек, из них были признаны безработными 314 человек, 114 человек получили выплаты на детей в размере 3 тыс. рублей. В целом 4 896 человек получают социальные выплаты с учетом переходящих с 2019 года", - рассказала Шаманова.

Ранее в управлении сообщали, что число безработных в Карачаево-Черкесской Республике по итогам 2019 года снизилось по сравнению с 2018 годом на 6%. В течение 2019 года в органы государственной службы занятости населения за предоставлением государственной услуги по поиску работы обратились 11 тыс. граждан.

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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