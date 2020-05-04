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Госбюджет Украины с начала года не получил $1,5 млрд

В апреле он не выполнен по доходам на $503 млн

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года не выполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен ($503 млн), а с начала года - на 41,39 млрд гривен (более $1,5 млрд). Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за март составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца - 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

Верховная рада 13 апреля сократила план по доходам госбюджета на текущий год с 1,096 трлн гривен до 975,8 млрд гривен и увеличила его расходы с 1,184 трлн гривен до 1,266 трлн гривен. Предельный дефицит государственного бюджета увеличен с 96,3 млрд гривен до 298,4 млрд гривен.

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