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Reuters: Британия и США 5 мая начнут торговые переговоры по видеосвязи

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что Лондон "хочет заключить масштабное соглашение о свободной торговле"

ТАСС, 4 мая. Великобритания и США во вторник, 5 мая, приступят к переговорам в формате видеоконференции о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Обе стороны [Великобритания и США] выразили свое стремление достичь прогресса как можно скорее, поэтому мы с нетерпением ждем двух недель конструктивных переговоров", - приводит агентство его слова. Представитель Джонсона, комментируя будущие переговоры, добавил, что Лондон "хочет заключить масштабное соглашение о свободной торговле с крупнейшим торговым партнером за пределами Европейского союза".

10 апреля газета The Daily Telegraph информировала, что Вашингтон и Лондон отложили на неопределенный срок переговоры о заключении соглашения о свободной торговле из-за ситуации с коронавирусом. По информации издания, стороны рассматривали возможность проведения торговых переговоров в формате видеоконференций, однако, по мнению ряда участников переговорного процесса, такой диалог мог стать менее эффективным.

Торговые переговоры с США начинаются вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($160 млрд), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($101 млрд).

Британское правительство обещало опубликовать в ближайшее время свои стратегии по торговым переговорам с Австралией, Японией и Новой Зеландией, а к 2022 году добиться того, что 80% внешней торговли будут осуществляться на беспошлинной основе.

Теги
АвстралияЯпонияСШАВеликобританияНовая ЗеландияДжонсон, Борис
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