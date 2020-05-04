Глава Минфина США пригрозил Китаю серьезными последствиями за невыполнение торговой сделки

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Невыполнение Китаем соглашения с США по первой фазе торговой сделки будет иметь серьезные последствия как для двусторонних отношений государств, так и для мировой экономики. С таким предостережением выступил в понедельник в эфире телеканала Fox Business американский министр финансов Стивен Мнучин.

Ему был задан вопрос, допускает ли он в принципе возможность невыполнения КНР условий торгового соглашения с США ввиду форс-мажорных обстоятельств, порожденных пандемией коронавируса. "Я ожидаю, что они [Китай] выполнят свои обязательства. Данное соглашение обсуждалось на переговорах длительное время", - отметил Мнучин.

"Если они не выполнят обязательства, то такой шаг будет иметь очень серьезные последствия для двусторонних отношений [США и КНР] и для мировой экономики", - предостерег глава американского Минфина. По его словам, речь идет о том, что "люди в мире перестанут вести дела" с КНР.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай выразил готовность увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года действия соглашения и на $123,3 млрд - в течение второго года. Речь идет о сельскохозяйственной продукции и прочих товарах.

Согласно официальной статистике, объем торговли Китая и США с января по март включительно сократился в годовом исчислении на 20,1% - до $95,7 млрд. Китайский экспорт в Соединенные Штаты упал на 25,2% - до $68,3 млрд, а импорт американских товаров - на 3,7% - до $27,4 млрд. Положительное сальдо КНР уменьшилось на 34,6%.