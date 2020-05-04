Мантуров заявил, что проблем с наличием школьной формы к 1 сентября в России не будет

РЖЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Проблем с наличием школьной формы к новому учебному году в РФ возникнуть не может даже из-за ситуации с коронавирусом, так как пошив основного объема уже завершен, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В основном, с учетом цикла производства, [пошив] происходит с октября по март. Основной объем уже сшит, точно к 1 сентября проблем со школьной формой по определению быть не может", - сказал он.

Министр отметил, что в РФ в текущем году предусмотрена обязательная компенсация затрат предприятий швейной отрасли, которые используют российские камвольно-вискозные ткани для формы.

Как сообщала руководитель комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома", заместитель генерального директора ООО "ЛакиС" Елена Снытникова, в этом году из-за последствий пандемии сроки пошива школьной формы сдвинулись.

Ранее производители школьной формы обратились с просьбой о господдержке из-за ситуации с коронавирусом. Как отмечали в Ассоциации производителей и потребителей детских товаров и услуг "Выбор родителей", сейчас производители детской одежды переживают серьезные испытания, и далеко не все смогут пережить простой и прерывание производственного цикла.