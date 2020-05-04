{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Мантуров заявил, что проблем с наличием школьной формы к 1 сентября в России не будет

Глава Минпромторга отметил, что основной объем школьной одежды уже сшит

РЖЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Проблем с наличием школьной формы к новому учебному году в РФ возникнуть не может даже из-за ситуации с коронавирусом, так как пошив основного объема уже завершен, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В основном, с учетом цикла производства, [пошив] происходит с октября по март. Основной объем уже сшит, точно к 1 сентября проблем со школьной формой по определению быть не может", - сказал он.

Министр отметил, что в РФ в текущем году предусмотрена обязательная компенсация затрат предприятий швейной отрасли, которые используют российские камвольно-вискозные ткани для формы.

Как сообщала руководитель комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома", заместитель генерального директора ООО "ЛакиС" Елена Снытникова, в этом году из-за последствий пандемии сроки пошива школьной формы сдвинулись.

Ранее производители школьной формы обратились с просьбой о господдержке из-за ситуации с коронавирусом. Как отмечали в Ассоциации производителей и потребителей детских товаров и услуг "Выбор родителей", сейчас производители детской одежды переживают серьезные испытания, и далеко не все смогут пережить простой и прерывание производственного цикла.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
Стивен Мнучин также заверил, что Соединенные Штаты сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС