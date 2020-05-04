Apple представила обновленную версию MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов

ТАСС, 4 мая. Американская корпорация Apple представила обновленную модель своего ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов. Соответствующая информация опубликована в понедельник на официальном сайте компании.

Обновленная 13-дюймовая модель флагманского ноутбука Apple содержит доработанную клавиатуру под названием Magic Keyboard, которая ранее была представлена в версии MacBook Pro с 16-дюймовым экраном и MacBook Air. В новой клавиатуре, по словам специалистов компании, усовершенствован механизм, отвечающий за нажатие клавиш. Заметным изменением в клавиатуре стало также возвращение физической кнопки Esc, которая в моделях 2015 года была перемещена на сенсорную панель Touch Bar. Как уточняется, Touch Bar и система распознавания отпечатка пальца Touch ID сохранятся в новой клавиатуре.

Ноутбук представлен в двух цветах (серебристый и серый). Он оснащен четырехядерным процессором Intel десятого поколения, что позволит увеличить его производительность в 2,8 раза. 13-дюймовый MacBook Pro по умолчанию получит 16 гигабайт оперативной памяти, однако пользователи смогут увеличить ее объем до 32 гигабайт. Максимальная емкость SSD-накопителя составит 4 терабайта.

Стоимость обновленной модели MacBook Pro составит $1 299. Модель, предназначенную для использования в целях образования, можно будет приобрести за $1 199. Новинка поступает в продажу в США с понедельника, 4 мая. Начало продаж в России не указывается.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн.