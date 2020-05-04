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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,85-2,22%

Индекс Мосбиржи уменьшился до 2628,08 пункта, РТС до 1100,05 пункта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Так, индекс Мосбиржи уменьшился на 0,85%, до 2628,08 пункта, РТС - на 2,22%, до 1100,05 пункта.

Также на Московской бирже происходит ослабление рубля к доллару США и евро. Курс доллара к рублю на 18:50 мск вырос на 1,09%, до 75,2 руб., курс евро - на 0,75%, до 82,06 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,31% - до $26,6 за баррель.

В понедельник рынок акций РФ умеренно корректировался под влиянием ухудшения внешних настроений и ценовой слабости нефти, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "После новых тарифных угроз Дональда Трампа в адрес Китая рисковые активы оказались под давлением", - пояснил эксперт.

Тем не менее, в условиях кризиса мировой экономики из-за коронавируса возвращение США и Китая к эскалации торгового конфликта видится маловероятным, добавил он.

В то же время данные по темпам роста заражаемости коронавирусом в России послужили поводом для усиления осторожности участников торгов в начале недели.

Прогноз на завтра

Во вторник инвесторы продолжат фокусироваться на новостном фоне, связанном с пандемией, а также на характере ценовых изменений нефти. При этом в отсутствие части инвесторов в период между длинными праздничными выходными динамика и объемы торгов останутся пониженными, считает Бахтин.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник сформируется в диапазоне 2600-2675 пунктов, курс рубля к доллару - 75-76 руб.

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