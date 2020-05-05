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Республиканцы в Конгрессе расследуют данные о финансировании Китаем университетов США

Конгрессмены считают, что китайская сторона инвестирует средства в учебные заведения и исследовательские центры для достижения своих стратегических и пропагандистских целей

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Республиканцы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США запросили информацию у министерства образования о финансировании Коммунистической партией Китая (КПК) американских колледжей и университетов. Соответствующее письмо законодатели направили в понедельник в адрес главы ведомства Бетси Девос.

По мнению конгрессменов, китайская сторона инвестирует средства в учебные заведения и исследовательские центры для достижения своих "стратегических и пропагандистских целей".

"Я давно озабочен попытками Коммунистической партии Китая оказать влияние на американское академическое сообщество в неблаговидных целях, включая кражу технологий и контроль над исследованиями. <...> Продолжающееся сокрытие КПК данных о коронавирусе является еще одним тревожным сигналом о том, какую угрозу представляют нераскрытые финансовые связи между Китаем и университетами", - заявил старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас). По его словам, университеты должны соблюдать законные требования об обнародовании данных и оставаться открытыми в отношении своих связей с КПК.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

Госдепартамент с 16 октября 2019 года требует от всех дипломатических представительств Китая на территории США заранее уведомлять об официальных встречах с представителями властей США, визитах в образовательные учреждения и исследовательские институты.

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