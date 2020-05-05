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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ливана открыли после карантина парикмахерские и автомобильные салоны

Жителям Бейрута также разрешили совершать прогулки по набережной в дневное время

БЕЙРУТ, 5 мая. /ТАСС/. Правительство Ливана приступило в понедельник к реализации второго этапа плана по возобновлению экономической активности после почти двухмесячного перерыва, вызванного борьбой с коронавирусом.

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Согласно распоряжению МВД республики, в столице открылись парикмахерские и салоны по продаже автомобилей. Часы их работы установлены с 08:00 до 17:00, при этом обслуживание клиентов ведется строго по предварительной записи, чтобы не создавать очередей. С понедельника по среду будут открыты парикмахерские для мужчин, а с четверга по субботу - салоны для женщин.

Власти разрешили с этой недели жителям Бейрута совершать прогулки по набережной в дневное время. При этом горожанам предписано строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, следить за дистанцией, носить защитные маски и перчатки.

Частично (на 30%) возобновила в понедельник работу сеть городских ресторанов. Однако планировавшееся открытие кафе, спортивных клубов и стадионов перенесено на более поздний срок.

27 апреля на первом этапе плана по перезапуску экономики в городах Ливана открылись овощные и мясные рынки, кондитерские лавки, мебельные фабрики и салоны. В сельских районах заработали аграрные фермы и предприятия пищевой промышленности. Власти пошли на частичное ослабление мер чрезвычайного характера, введенных в середине марта для противодействия эпидемии коронавируса, после начавшихся в столице и на периферии демонстраций протеста. Их участники выразили недовольство резким ухудшением жизненных условий и ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, составившим около 60%.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, несмотря на постепенное ослабление режима самоизоляции, рекомендация по соблюдению гражданами домашнего карантина остается в силе до 10 мая. Согласно статистике, число инфицированных в стране достигло к началу мая 740, при этом 43 заразившихся находятся в больницах в критическом состоянии. От коронавирусной инфекции вылечились около 200 человек, а число летальных исходов составило 25.

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ЛиванПандемия коронавируса нового типа
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