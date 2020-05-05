В ЕК назвали обязательными решения суда ЕС для всех национальных трибуналов союза

БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Решения Европейского суда юстиции в Люксембурге являются обязательными для всех национальных трибуналов стран-членов сообщества. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, комментируя заявление Федерального конституционного суда ФРГ (ФКС) о том, что многомиллиардные скупки Европейским центральным банком (ЕЦБ) гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии.

"Мы подтверждаем верховенство права сообщества и тот факт, что решения Европейского суда являются обязательными для всех национальных судов", - сказал он.

Ранее во вторник ФКС высказал мнение о том, что многомиллиардные скупки ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны отчасти нарушают законодательство Германии. Скупка гособлигаций, осуществляемая с 2015 года с целью оживления экономики ЕС, противоречит Основному закону ФРГ, поскольку к проверке соразмерности решений ЕЦБ не были подключены правительство ФРГ и бундестаг, считают в ФКС. В то же время там не усмотрели нарушений со стороны ЕЦБ в том, что касается запрета на осуществление Европейским центробанком госфинансирования.

Бундесбанку (Федеральному банку) тем самым запрещается по истечении переходного срока (3 месяца) участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций, пока Совет управляющих не представит убедительных доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Действия ЕЦБ во время эпидемии коронавируса не были предметом рассмотрения.

Таким образом, германский суд не согласился с решением Европейского суда, который в 2018 году постановил, что практика ЕЦБ по скупке облигаций, которую особенно критикуют в Германии, законна.