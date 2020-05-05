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Под Ульяновском запустят производство изделий из пластмассы для автопрома

Продукция предприятия в Димитровграде будет использоваться в том числе для импортозамещения

УЛЬЯНОВСК, 5 мая. /ТАСС/. Российская компания ООО "Пластик-ДД" создаст в городе Димитровграде Ульяновской области до конца года предприятие по производству пластмассовых изделий для сельского хозяйства и автомобильной промышленности. Соответствующее соглашение в режиме видеоконференции во вторник подписали губернатор региона Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и учредитель ООО "Пластик-ДД" Эдуард Пиловец, сообщили журналистам в Корпорации развития региона.

"Предприятие будет производить изделия из пластмассы для отрасли сельского хозяйства, а также для автомобильной промышленности. Объем вложений в новое предприятие на первом этапе составит 20 млн рублей с перспективой увеличения до 40 млн рублей. Запуск производства ожидается уже в конце этого года", - отметили в корпорации.

По словам Васина, инвестор будет производить бирки для крупного рогатого скота для компании "Мираторг". "Ранее такие бирки в Россию завозились в основном из Китая, так что этот проект интересен нам в плане импортозамещения. Предприятие будет также производить комплектующие для автомобильной промышленности, в настоящее время ведутся переговоры с компанией "КАМаз", - привели его слова в корпорации.

Губернатор региона во время переговоров отметил, что новое производство разместится на площадке димитровградского индустриального парка (ДИП) "Мастер". "В настоящее время на площадях парка уже трудятся 200 человек на предприятиях резидентов - "Полесье ДГ", "Торсион-Д", "Призма", "АВП Ротанг", "Димитровградский арматурный завод" и других компаний. В переговорах Корпорации развития региона сейчас еще около 20 компаний, которым предложено размещение на площадях ДИП "Мастера", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

ООО "Пластик-ДД" - юридическое лицо, зарегистрированное для реализации проекта на территории опережающего социально-экономического развития "Димитровград". Компания учреждена ООО "ПК Полимермакс". Основное производство ООО "ПК Полимермакс" расположено в Московской области, также производственные подразделения размещены в Смоленске и Беларуси. Компания занимается поставками оборудования и запчастей для полимерной промышленности, производством полимерных материалов, функциональных добавок, концентратов красителей для литьевых производств, а также оказанием услуг в сфере металлообработки, литья пластмасс, ремонта, сервисного обслуживания и модернизации термопластавтоматов, логистики.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
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