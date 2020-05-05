Минэнерго Украины поручило АЭС рассмотреть майнинг криптовалют для сбыта электроэнергии

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило государственному предприятию "Энергоатом" - оператору всех действующих АЭС - изучить возможность майнинга криптовалют для обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии. Такое распоряжение и.о. министра энергетики Ольги Буславец опубликовал во вторник депутат от фракции "Слуги народа" Гео Лерос.

"Проработать нормативные и технические вопросы относительно возможности реализации проектов по майнингу криптовалюты с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями", - говорится в распоряжении, опубликованном на странице депутата.

Такую инициативу парламентарий назвал циничной и раскритиковал нынешнюю ситуацию на рынке электроэнергии Украины. "Цинизм ситуации зашкаливает, когда атомные электростанции заставляют переводить энергоблоки в холодный резерв, проводят псевдоремонты, снижают балансовую мощность АЭС, для того чтобы Украина перестала вырабатывать дешевое электричество от АЭС в пользу частных монополистов альтернативной и тепловой энергии", - написал он в Facebook.

Ранее "Энергоатом" сообщил о планах в 2020 году сократить выработку электроэнергии до половины существующей мощности. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех действующих атомных электростанций в стране: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Согласно постановлению правительства, "Энергоатом" продает 85% электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 гривен (около $22) за МВт-ч для обеспечения дешевой электроэнергией населения и компенсации зеленого тарифа. Электроэнергия из возобновляемых источников энергии продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4280 гривен (около $64) за МВт-ч.