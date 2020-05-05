Сбербанк планирует выдать крупным предприятиям кредиты по госпрограмме на 100 млрд рублей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сбербанк начал выдавать кредиты по государственной программе кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств, планирует выдать таких займов на 100 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"В первые же дни после запуска совместно с Минэкономразвития России этой программы мы увидели высокий спрос на нее со стороны предприятий самых разных отраслей и уже получаем благодарность клиентов, которые особенно нуждаются в помощи в это сложное время. Всего Сбербанк планирует выдать по программе порядка 100 млрд рублей льготных кредитов", - сообщил Ведяхин.

Первые кредиты были выданы предприятиям наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей - производства горной техники, торговли непродовольственными товарами и мебельной промышленности.

Как сообщалось ранее, правительство по поручению президента России разработало комплекс мер поддержки системообразующих предприятий, одним из ключевых пунктов которого стала программа кредитования на пополнение оборотных средств. Кредиты выдаются на срок до года по ставке, не превышающей 5%. Размер каждого кредита ограничен среднемесячной выручкой заемщика, уменьшенной на величину среднемесячных амортизационных отчислений и среднемесячной чистой прибыли, но не может превышать 3 млрд рублей. Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.