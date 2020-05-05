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Пандемия коронавируса нового типа

Россияне постепенно наращивают траты после месяца карантина

Как сообщили в Сбербанке, доля интернет-покупок увеличилась по всем товарным категориям

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российские потребители в период с 27 апреля по 3 мая нарастили расходы на 5,3% по сравнению с предшествующей неделей. Такие данные приводит лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

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"Россияне осторожно, но последовательно наращивают объемы расходов в тех сегментах, где такая возможность есть. Падение товарных категорий с 27 апреля по 3 мая, без учета продовольствия, по итогам исследуемой недели составило 9,3% в годовом выражении против 42% в первую неделю апреля, сразу после объявления периода самоизоляции", - указано в исследовании.

По данным Сбербанка, в категориях "Бытовая техника и электроника" (+26,2% год к году) и "Универсальные магазины" (+71,2%) остается уверенный рост по сравнению с 2019 годом. Эти же категории находятся в пятерке лидеров по приросту доли онлайн-платежей: в апреле - плюс 29 п. п. и плюс 38 п. п. соответственно, по сравнению с I кварталом 2020 года.

Доля интернет-покупок увеличилась по всем товарным категориям. "Это происходит автоматически из-за приостановки продаж офлайн. Но и все возвращение потребительского спроса теперь происходит лишь через электронные каналы", - указывает Сбербанк, по данным которого даже в сегменте автодилеров 30% от всех сделок было оплачено онлайн, хотя они традиционно избегают такого вида расчетов для минимизации издержек.

А в категории "Образование" почти все платежи (97,2%) теперь совершаются в интернете.

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