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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1,1-3,07%

Индекс Мосбиржи увеличился до 2653,51 пункта, РТС до 1133,16 пункта

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский фондовый рынок во вторник закрылся ростом основных индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 1,1%, до 2653,51 пункта, РТС - на 3,07%, до 1133,16 пункта.

Также на Московской бирже происходит укрепление рубля к доллару США и евро. Курс доллара к рублю на 18:53 мск снизился на 1,42%, до 73,8 руб., курс евро - на 1,9%, до 80 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 9,53% - до $30,53 за баррель.

Во вторник на российском рынке акций наблюдался умеренный рост, покупки были сосредоточены главным образом в бумагах нефтегазового сектора, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Поводом для оптимизма стало улучшение внешних настроений на фоне ожидания экономического оживления после снятия жестких карантинных мер, а также восстановление котировок Brent, штурмующих рубеж в $30 за баррель. Рынок не мог не отметить начало официального действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья", - пояснил эксперт, добавив, что тем не менее ситуация со спросом на нефть в мире из-за пандемии остается напряженной.

В среду отечественный рынок продолжит торговаться исходя из внешней конъюнктуры и вектора движения нефтяных цен, считает Бахтин. В фокусе внимания участников рынка будет новостной фон, связанный с распространением коронавируса, динамика цены на нефть, а также торговые отношения между США и КНР.

По оценкам "БКС Премьер", индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в диапазоне 2620-2670 пунктов, курс рубля к доллару - 73-74,5 руб.

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