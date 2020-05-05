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Конференция Apple для разработчиков начнется 22 июня

Она будет длиться одну неделю в онлайн-режиме

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Всемирная конференция для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) американской компании Apple начнется 22 июня и будет длиться одну неделю в онлайн-режиме. Об этом сообщается во вторник на сайте компании.

"Apple сегодня объявила, что WWDC пройдет с 22 июня в виртуальном формате бесплатно для всех разработчиков, которые скачают приложение Apple Developer и зайдут на соответствующий веб-сайт", - говорится в сообщении. Компания обещает познакомить сообщество в составе более 23 млн разработчиков в мире с будущими обновлениями операционной системы iOS, планшетных компьютеров, ноутбуков, телевидения и наручных часов.

Новый формат конференции обусловлен последствиями распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Всемирная конференция для разработчиков традиционно проводится в Сан-Хосе (штат Калифорния), но в начале июня. На ней специалисты Apple представляют новые устройства и программные продукты, которые будут доступны в нынешнем году. В этом году WWDC пройдет в 31-й раз и впервые будет проводиться в онлайн-режиме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

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