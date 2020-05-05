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Пандемия коронавируса нового типа

WSJ: Airbnb уволит 25% сотрудников из-за прогноза спада выручки

Уволить планируют около 1,9 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская компания Airbnb, являющаяся оператором одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья, прогнозирует сокращение вдвое своей выручки за этот год и планирует уволить 25% своих сотрудников. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на попавший в ее распоряжение циркуляр исполнительного директора Airbnb Брайана Чески.

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Согласно документу, компания опасается того, что ее выручка в этом году снизится вдвое по сравнению с прошлым годом из-за последствий распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Airbnb в связи с таким прогнозом решила уволить 1,9 тыс. сотрудников (25% численности персонала).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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