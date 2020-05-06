Минфин намерен занять до 2% ВВП для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минфин РФ планирует занять 1,5-2% ВВП, чтобы компенсировать выпадающие ненефтегазовые доходы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Мы действительно собираемся дополнительно занимать для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов от 1,5 до 2% ВВП, на последних аукционах мы размещаем ОФЗ (облигации федерального займа - прим. ТАСС) более чем на 100 млрд рублей вместо обычных 20-30 млрд", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что РФ планирует привлечь 4-4,5 трлн заимствований в 2020 году. "В итоге в этом году мы планируем привлечь с рынка 4-4,5 трлн рублей - это очень много", - сказал Силуанов.

Минфин также отмечает высокий интерес банков к покупке ОФЗ. "Спрос на наши бумаги есть, банки в нынешних условиях с удовольствием покупают надежные государственные облигации", - подчеркнул Силуанов.

Минфин при этом не считает целесообразным значительно наращивать внешние займы из-за их высокой стоимости.