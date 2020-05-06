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Пандемия коронавируса нового типа

Fitch понизило до "негативного" прогноз по госдолгу Бразилии

По мнению агентства, падение ВВП страны в 2020 году составит 4%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник изменило прогноз по госдолгу Бразилии со "стабильного" на "негативный", сохранив за страной позицию на уровне "BB-". Об этом сообщило государственное информационное агентство Agencia Brasil.

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В качестве одного из доводов в пользу своего решения аналитики Fitch привели ухудшение перспектив экономики из-за налоговой разбалансированности и незначительных показателей роста. Эта ситуация еще более усугубилась из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. По мнению агентства, падение ВВП страны в этом году составит 4%, что наряду с более низкими показателями собираемости налогов и увеличением расходной части бюджета приведет к повышению объема госдолга.

"Несмотря на то что исполнительная власть и парламент смогли совместными усилиями провести в 2019 году важную пенсионную реформу и [осуществить] недавние экстренные меры поддержки экономики, периодические обострения свидетельствуют об уменьшении предсказуемости экономических и политических результатов, делая более туманными перспективы реформ в период после пандемии", - цитирует агентство сообщение Fitch.

Аналогичную позицию (на три ступени ниже инвестиционного рейтинга) крупнейшая латиноамериканская экономика занимает в классификации другого крупного рейтингового агентства - Standard & Poor's (S&P). В конце апреля оно понизило свой прогноз для Бразилии с "позитивного" на "стабильный". При этом, как уточняет Agencia Brasil, агентство Moody's ставит Бразилию строчкой выше.

Теги
БразилияПандемия коронавируса нового типа
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