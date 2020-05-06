В Роскачестве проверили средства для мытья посуды

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. АНО "Российская система качества" (Роскачество) в ходе повторной проверки средств для мытья посуды установило, что качество этой продукции ухудшилось. Об этом говорится в сообщении организации.

Эксперты проверили моющие средства по 18 показателям качества и безопасности, а также сравнили результаты нового исследования с итогами прошлого. "В результате баллы всех переисследованных средств для мытья посуды в рейтинге Роскачества понизились, два товара лишились права претендовать на российский Знак качества, а у одного товар приостановлено право использования Знака качества", - отмечается в сообщении.

В новом исследовании эксперты проверили моющие средства семи торговых марок: "Золушка", "Пемолюкс", AOS, Fairy, Frosсh, Sorti и Synergetic. Все товары, за исключением немецкого Frosch - российского производства.

Согласно прошлому исследованию, в топ-10 лучших моющих средств вошли Amway, AOS, BioMio, BON SAI, Ecover Zero, Faberlic, Fairy, SARMA, SODASAN и Synergetic. Однако после повторного исследования топ покинули торговые марки AOS и Synergetic, а ранее лидировавшее средство Fairy сдало позиции. В частности, Fairy стало отмывать больше тарелок (ранее - 30, сейчас - 35-36), однако справляться с загрязнениями стало хуже.

Также стало хуже справляться с загрязнениями средство для мытья посуды Synergetic. Кроме того, количество отмытых им тарелок снизилось в два раза: с 24 до 10-11.

Нарушения, снижение качества и рейтинга

Больше всех Роскачество снизило рейтинг средства для мытья посуды AOS, которое также стало хуже смывать загрязнения, но это не главное. В переисследованном образце обнаружено повышенное количество микроорганизмов. Хотя эти микроорганизмы не патогенные, это нарушение норм единых санитарно-эпидемиологических требований, поясняют эксперты. По их данным, в средство микроорганизмы могут попадать из-за использования при его изготовлении загрязненной воды или из окружающей среды (недостаточная очистка воздуха, несоблюдение санитарных норм и т. п.).

"Между тем, в продаже пока что может встретиться продукция этой торговой марки, отмеченная Знаком качества, выпущенная ранее", - сообщили в Роскачестве.

Нарушение по количеству микроорганизмов также зафиксировано в средстве для мытья посуды "Золушка". Кроме того, оно по-прежнему не очень эффективно справляется с загрязнениями и отмывает мало тарелок (ранее - 6, теперь - 7).

В меньшей мере, но также снизилось качество средств для мытья посуды Frosch, Sorti и "Пемолюкс". По данным Роскачества, средство Frosch стало хуже справляться с загрязнениями и отмывать меньше тарелок (ранее - 16, теперь - 8-9). Средство Sorti как ранее, так и сейчас не очень эффективно справляется с загрязнениями. Как отметили в Роскачестве, оно стало отмывать больше (ранее - 10, теперь - 13-14).

Аналогично и средство "Пемолюкс", которое по-прежнему не эффективно отмывает загрязнения и его хватает на малое количество тарелок (ранее - 8, теперь - 9-10).