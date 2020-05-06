"Почта России" планирует перевести головной офис на площадку "ВЭБ Арены"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Почты России" одобрил проект соглашения с ВЭБ.РФ о переводе головного офиса оператора с Варшавского шоссе в Москве в офисные помещения на площадке "ВЭБ Арены" - стадиона футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в сообщении "Почты".

"Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года, после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ.РФ за счет собственных средств. Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. кв. м. Общая цена сделки включает все возможные платежи по договору, включая коммунальные и эксплуатационные услуги", - отметили в "Почте России".

Как пояснили в компании, новый офис будет вмещать 3,1 тыс. сотрудников, что "полностью снимет острый вопрос о дефиците посадочных мест для персонала". "Если сейчас в центральном офисе компании на Варшавском шоссе на одно рабочее место приходится 5,6 кв. м общей площади, то на новой площадке этот показатель достигнет 10,6 кв. м", - говорится в сообщении.

В компании объяснили необходимость переезда ускоренным цифровым развитием "Почты" и необходимостью улучшения условий труда ее сотрудников. По словам гендиректора "Почты России" Максима Акимова, которые приводятся в сообщении, сейчас в офисе на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 года, невозможно создание цифровой среды и конкурентоспособных условий труда.

Кроме того, офис "Почты России" на Варшавском шоссе изначально строился как административно-производственное здание: в нем немного офисных площадей, а переоборудованная впоследствии под размещение сотрудников часть производственных помещений не отвечает минимальным требованиям комфорта, рассказали в компании.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов со своей стороны отметил, что компания как акционер ЦСКА заинтересована в его развитии, а стратегическое партнерство с "Почтой" может этому способствовать. "Финансовая модель клуба предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду помещений офисного здания на стадионе "ВЭБ Арена". Мы достигли принципиальной договоренности, что "Почта России" станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба", - сказал Шувалов, добавив, что на время ремонта помещений ВЭБ.РФ подставит "финансовое плечо" оператору.