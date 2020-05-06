Счетная палата обнаружила дублирование целевых показателей в документах ФТС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ обнаружила дублирование целевых показателей в стратегических документах Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

"Установлено пять схожих индикаторов в Стратегии развития таможенной службы (до 2020 года, - прим. ТАСС), плане ее деятельности по исполнению указа президента "О долгосрочной государственной экономической политике" и государственной программе "Развитие внешнеэкономической деятельности". По два показателя дублируются между этими документами и государственной программой", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Счетной палате заявили, что многие показатели легко достижимы или были достигнуты задолго до предполагаемой даты.

"Например, по указу президента от 2012 года семь из девяти показателей, которые были установлены на 2018 год, были исполнены еще в 2014 году. Впоследствии была фиксация этой позиции и эти показатели никак не пересматривались. По дорожной карте, которую разработала Федеральная таможенная служба, 17 мероприятий, или 23% были фактически выполнены уже на момент ее утверждения", - сообщает Счетная палата.

По данным Счетной палаты, результат действия Концепции таможенного оформления и контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе, стал противоположным ее цели.

"За период реализации концепции вместо увеличения объектов инфраструктуры на границе их количество сокращается. Стоимостной объем оформленных на границе товаров уменьшается из года в год. При этом стоимостной объем товаров, которые были оформлены внутри страны, напротив, увеличился за последнее время", - добавили в ведомстве.