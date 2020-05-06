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РЖД в апреле сократили перевозки пассажиров на 70%

За прошлый месяц было перевезено 30,3 млн человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) снизились в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 69,7% и составили 30,3 млн человек, говорится в сообщении холдинга.

В пригородном сообщении отправлено 28,5 млн пассажиров - на 69% меньше, чем годом ранее, в дальнем следовании - 1,8 млн, что ниже показателя апреля прошлого года на 77%.

Пассажирооборот в апреле составил 2,3 млрд пассажиро-км, что на 74,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Всего с начала года отправлено 289,4 млн пассажиров (падение на 20,3% к январю - апрелю прошлого года).

Ранее РЖД отменили ряд поездов дальнего следования во внутрироссийском сообщении, сообщение с другими странами полностью закрыли. Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. РЖД отмечают значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг планирует незамедлительно восстановить маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличить предложение для пассажиров.

Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов теперь можно получить на сайте РЖД в специальном разделе.

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