Эксперты: ваучеры на товары первой необходимости помогут восстановлению экономики России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Введение в России цифровых ваучеров на приобретение товаров первой необходимости поможет восстановлению экономической активности россиян. При этом данный механизм поддержки пострадавших слоев населения будет более эффективным, чем так называемые вертолетные деньги, считают в агентстве Национальные кредитные рейтинги (НКР).

"По мнению НКР, быстрому восстановлению экономической активности в России по мере окончания режима самоизоляции могла бы способствовать не широкая раздача населению денег, но ограниченное предоставление ему покупательной способности в квазиденежной форме", - указано в сообщении.

Систему срочных ваучеров применяли власти Китая в качестве инструмента социальной защиты на уровне отдельных провинций и городов. В России подобный подход упростил бы оказание помощи населению в начальный период восстановления, который может занять месяцы, считают аналитики НКР. При этом с учетом современного развития цифровых технологий в России такая схема поддержки населения, по мнению агентства, вполне реализуема.

В НКР считают, что быстрого восстановления экономики до докризисных уровней в ближайшие месяцы не будет и, как следствие, россияне продолжат сокращать свои расходы. Для стимулирования потребительского спроса изначально такую помощь можно было бы оказывать широким слоям населения, за исключением наиболее обеспеченных групп, а также уже получающих адресную социальную помощь.

Особенностью китайских срочных ваучеров было то, что населению начисляются не деньги, а баллы с ограниченным сроком действиям. Таким образом, ваучеры нельзя использовать как средство накопления, поскольку непотраченные баллы сгорают и не переходят на следующую неделю. Также с помощью баллов можно приобрести только товары первой необходимости из ограниченного списка, который не включает в себя алкоголь и дорогостоящие товары.

Аналитики отмечают, что введение цифровых ваучеров как форма прямой поддержки населения имеет ряд преимуществ над "вертолетными деньгами". В случае с "разбрасыванием денег с вертолета" правительство может столкнуться со значительным увеличением бюджетного дефицита, инфляционным и курсовым давлением, ростом спроса на валюту. Цифровые ваучеры же в силу своих особенностей окажут меньшее влияние на бюджет. Так, поскольку ваучеры будут срочными и действовать всего неделю, в НКР считают, что сгорать будут порядка 20% баллов, что снизит фактические расходы бюджета на такую поддержку.