Путин поручил представить заявку о поставке дополнительной спецтехники для Росгвардии

НОВО-ОГАРЕВО, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову оперативно представить в правительство РФ заявку о дополнительных объемах автомобилей и спецтехники, необходимых службе. Как заявил глава государства в среду на встрече с Золотовым, такие закупки могли бы поддержать заказами отечественный автопром в нынешней ситуации.

"Сформулируйте, пожалуйста, эту заявку и по легковым автомобилям, и по специальной технике и представьте ее в правительство как можно быстрее", - сказал президент.

Он напомнил, что ранее поручил правительству проработать в том числе и для поддержки автопрома и организовать дополнительные закупки специальной автомобильной техники для силовых структур. Золотов заметил, что вневедомственная охрана нуждается в легковых автомобилях, также необходима и специальная техника. По словам директора службы, 680 единиц спецтехники уже закуплено, однако есть потребность в дополнительных поставках.