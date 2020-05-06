РЭЦ пересматривает меры поддержки экспортеров в связи с коронавирусом

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) актуализирует меры поддержки экспертов в связи с распространением коронавируса в мире, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр постоянно развивается, стремясь опередить тенденции в мировой практике поддержки экспорта, развивать и поддерживать конкурентоспособное предложение мер поддержки экспортеров. Пандемия COVID-19 - повод делать эту работу интенсивнее и качественнее", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Она подчеркнула, что задачей РЭЦ является соответствие спросу экспортеров, которые сейчас тоже активизировали повестку развития: стремятся выйти на новые рынки, оптимизировать бизнес-процессы, производить новые продукты и услуги, которые будут востребованы сегодня и завтра, в период восстановления экономики после коронавируса, её трансформации. Генеральный директор организации отметила, что что мировая эпидемиологическая ситуация внесла существенные изменения в работу РЭЦ как на стратегическом, так и на функциональном уровне.

"Мы должны трансформировать наши продукты в соответствии с новыми экономическими вызовами. Эти сложные времена подчеркнули потребность в усилении рыночной роли Центра. Мы должны генерировать новые продукты, усовершенствовать старые, а также отказаться от невостребованных", - считает Никишина.

Сервисы РЭЦ

По словам Никишиной, ожидается закрытие ряда нишевых потребностей экспортеров, в том числе расширение ценностных предложений в линейках финансовых и нефинансовых продуктов. Уже в ближайшие дни РЭЦ запустит работу по отработке обновленных продуктов с фокус-группами экспортеров, представляющих как малый, средний, так и крупный бизнес. Обновленная продуктовая линейка РЭЦ появится летом этого года.

Вся работа ведется синхронно с процессами цифровой трансформации предоставления услуг по поддержке экспорта. Российский экспортный центр, по словам генерального директора, ставит перед собой амбициозные задачи по цифровизации всех государственных сервисов для экспортеров, включая субсидирование, сертификацию и лицензирование с постепенным отказом от бумажных документов. Данную задачу призвана реализовать информационная система "Одно окно".

Кроме того, руководство центра рассматривает возможность пересмотра верхнеуровневых ключевых показателей эффективности (KPI) по поддержке экспорта и актуализации их в рамках текущей международной конъюнктуры. "Важно отметить, что экономический кризис, который идет следом за пандемией, заставит и нас, и бизнес пересмотреть наши традиционные экспортные ниши и отрасли", - отметила Никишина.

В РЭЦ добавили, что представители организации уже сейчас разрабатывают меры поддержки экспортеров не только по адаптации в условиях работы в рамках пандемии, но и планируют стратегию поддержки в посткризисный период.