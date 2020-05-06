"Аэрофлот" планирует 13 мая собрать заявки на бонды объемом от 10 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Аэрофлот" планирует выпустить биржевые облигации объемом не менее 10 млрд рублей, сбор заявок запланирован на 13 мая. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка, который выступит организатором размещения.

Номинал облигации серии П01-БО-01 составит 1 тыс. рублей. Срок обращения - три года с правом на досрочное погашение через два года. Ставка купона будет определена позднее.

Размещение состоится на Московской бирже.

В декабре 2017 года совет директоров "Аэрофлота" утвердил программу биржевых облигаций серии П01-БО объемом 24,65 млрд рублей. Зарегистрированная программа облигаций направлена на быстрое привлечение долгосрочного финансирования в случае необходимости.