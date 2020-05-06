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Объем финансирования Росгвардии за четыре года увеличился на 40 млрд рублей

Это позволило укрепить ресурсную базу войск, отметил глава ведомства Виктор Золотов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Объем финансирования Росгвардии с 2016 года увеличился на 40 млрд рублей. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Непосредственно с 2016 года по 2020 год объем бюджетных ассигнований для Росгвардии увеличился на 40 млрд, что позволило нам выплатить социальные выплаты, в том числе укрепить ресурсную базу войск", - сказал он.

Золотов также отметил, что ведомство благодаря увеличению финансирования решило вопросы с продовольствием, горюче-смазочными материалами и выплатой материальных гарантий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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