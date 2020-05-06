Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на продовольственных рынках

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять спрос, больших колебаний цен на продукты нет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе сообщили, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, в ходе которого регионы представили информацию об обеспеченности продовольствием и ценах на него, наличии трудовых ресурсов в АПК, развитии агрострахования и проведении мелиоративных мероприятий.

Одной из центральных тем заседания стало доведение средств господдержки до конечных получателей, что, по словам Патрушева, является важнейшим вопросом для сельхозтоваропроизводителей в текущих условиях. На 30 апреля субъектами доведено до аграриев около 26 млрд рублей - 21% от общего лимита. В ряде регионов еще не приступали к этой работе, а в 14 субъектах уровень доведения не превысил 10%. Министр заслушал доклады представителей региональных органов управления АПК по данному направлению и призвал их оперативно принять соответствующие меры.

Кроме того, участники мероприятия обсудили посевную кампанию. На сегодняшний день весенние полевые работы стартовали уже в 58 субъектах. В ряде регионов Сибири и Урала, как и на юге страны, посевная началась раньше среднемноголетних сроков, работы идут с опережением уровня прошлого года. В Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах уже засеяно более 55% от планируемых площадей. Патрушев обозначил готовность Минсельхоза совместно с регионами рассматривать проблемные вопросы при проведении сезонных работ и, при необходимости, оказывать дополнительную поддержку для их решения.