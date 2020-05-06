{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на продовольственных рынках

Объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация на продовольственных рынках России стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять спрос, больших колебаний цен на продукты нет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По данным субъектов, в настоящее время ситуация на продовольственных рынках стабильна, объемы производства позволяют удовлетворять имеющийся спрос, не отмечается существенных ценовых колебаний на основные продукты питания", - отмечается в сообщении.

В Минсельхозе сообщили, что министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, в ходе которого регионы представили информацию об обеспеченности продовольствием и ценах на него, наличии трудовых ресурсов в АПК, развитии агрострахования и проведении мелиоративных мероприятий.

Одной из центральных тем заседания стало доведение средств господдержки до конечных получателей, что, по словам Патрушева, является важнейшим вопросом для сельхозтоваропроизводителей в текущих условиях. На 30 апреля субъектами доведено до аграриев около 26 млрд рублей - 21% от общего лимита. В ряде регионов еще не приступали к этой работе, а в 14 субъектах уровень доведения не превысил 10%. Министр заслушал доклады представителей региональных органов управления АПК по данному направлению и призвал их оперативно принять соответствующие меры.

Кроме того, участники мероприятия обсудили посевную кампанию. На сегодняшний день весенние полевые работы стартовали уже в 58 субъектах. В ряде регионов Сибири и Урала, как и на юге страны, посевная началась раньше среднемноголетних сроков, работы идут с опережением уровня прошлого года. В Южном, Северокавказском и Центральном федеральных округах уже засеяно более 55% от планируемых площадей. Патрушев обозначил готовность Минсельхоза совместно с регионами рассматривать проблемные вопросы при проведении сезонных работ и, при необходимости, оказывать дополнительную поддержку для их решения.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Реклама на ТАСС
В Минэнерго увидели "первые ростки" восстановления глобального спроса на нефть
После пандемии люди будут реже ездить в офисы и командировки, это приведет к снижению спроса на нефть, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС