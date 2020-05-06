Порядка 1,4 млн больничных листов выдано людям старше 65 лет

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 1,4 млн больничных листов выдано на данный момент гражданам старше 65 лет. Их сумма составляет 16 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Количество выданных больничных листов на сегодняшний день соответствует 1 млн 493 тысячам. Соответственно, сумма, которая была по этим больничным листам, превысила 16 млрд рублей", - сообщил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента РФ Владимира Путина.

Котяков отметил, что больничные листы оформлялись дважды, каждый раз сроком на две недели.