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Порядка 1,4 млн больничных листов выдано людям старше 65 лет

Их сумма составляет 16 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Около 1,4 млн больничных листов выдано на данный момент гражданам старше 65 лет. Их сумма составляет 16 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Количество выданных больничных листов на сегодняшний день соответствует 1 млн 493 тысячам. Соответственно, сумма, которая была по этим больничным листам, превысила 16 млрд рублей", - сообщил он на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы с участием президента РФ Владимира Путина.

Котяков отметил, что больничные листы оформлялись дважды, каждый раз сроком на две недели.

Теги
РоссияКотяков, Антон Олегович
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