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Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%

Выручка компаний розничного рынка, где введено наибольшее количество ограничений, просела на 25%, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

"Если говорить об апреле, апрельские показатели по уплате налогов упали на 30%. Естественно, наибольшее падение дали углеводороды, то есть налог на добычу полезных ископаемых. При этом если обратите внимание на НДФЛ, то он упал на 14%", - сказал Егоров на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы у президента РФ Владимира Путина.

Егоров добавил, что на розничном рынке, где введено наибольшее количество ограничений, не работает более 36% компаний, их выручка просела на 25%.

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