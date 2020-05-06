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Пандемия коронавируса нового типа

В АКОРТ рассказали о запасе масок в торговых сетях случай введения "масочного режима" в РФ

Ретейлеры работают как с отечественными поставщиками и производителями, так и с зарубежными, заявил глава Ассоциации Сергей Беляков

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Крупнейшие федеральные торговые сети готовы удовлетворить спрос на маски в случае введения по всей России их обязательного ношения в общественных местах, сообщил ТАСС глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

"Масок у сетей достаточно, мы готовы к реализации "масочного режима". Как быстро отреагировали на ажиотажный спрос на продукты питания и очень быстро компенсировали выбывание товаров за счет доставки новых партий - то же самое с масками. Где-то 10 дней назад начали активно увеличивать объемы закупок", - сказал Беляков.

По его словам, ретейлеры работают как с отечественными поставщиками и производителями, так и с зарубежными, в том числе с Китаем.

Так, в апреле 2020 года крупнейшие сети закупили более 41 млн масок, в мае планируется закупить более 113 млн масок. Ежемесячно крупнейшие ретейлеры тратят на закупку средств индивидуальной защиты и обеспечение санитарных мер более 2,3 млрд рублей, уточнил глава АКОРТ.

При этом торговые сети ориентировались в первую очередь на регионы со сложной эпидемиологической ситуацией - Московскую агломерацию и регионы Центрального федерального округа. "Но поскольку география регионов, которые анонсировали или ввели "масочный режим", расширяется, - очевидно, что это будет общая практика, это мера, которая показывает, на мой взгляд, свою эффективность - то мы распространили эти запасы уже по географии всей страны", - отметил Беляков.

"Для тех, кто по каким-то причинам не может приобрести маску, есть еще и возможность приобрести материал для самостоятельного изготовления", - добавил глава АКОРТ.

Первой режим ношения масок в общественных местах рекомендовала соблюдать Свердловская область. Решение об обязательном ношении масок в общественных местах приняли также в Московской, Челябинской, Ростовской, Саратовской и Пензенской областях, Удмуртии и других регионах.

О ценах и бесплатной раздаче

Глава АКОРТ также отметил, что бесплатная раздача масок, в том числе за счет торговых сетей, при растущем спросе на них привела бы к дефициту масок в свободной продаже. "Сейчас маски в торговле есть. Как только маски станут не для продажи, а для раздачи, они исчезнут. Это законы рынка", - сказал он.

Беляков уточнил, что в торговых сетях продаются как простые одноразовые маски, так и респираторы. При этом ретейлеры блокируют спекулятивное повышение цен на маски со стороны поставщиков.

"Пока никаких всплесков, рисков [резкого повышения цен] я пока не вижу. Если необходимость ношения вызвана требованиями, никто не позволит себе делать на этом бизнес. Мы продаем маски практически по цене поставщика. Практически - потому что есть вещи, которые нужно оплатить: доставка, которая осуществляется силами компаний торговли, переупаковка, оплата персонала, выкладка, обязательные платежи. Я считаю, что 30-35 рублей за штуку для самой простой маски - это сейчас не завышенная цена. Что качается возможности снижения, то, очевидно, в период обязательных требований, конечно, спрос не будет падать, и это потребует поддержания всех наращенных объемов производства, которые поставщики на себя взяли. Как только будет отменяться режим, спрос на продукцию будет падать, производители будут сокращать объемы и снижать цены. Пока, я думаю, что этот уровень справедливых цен будет держаться", - заключил Беляков.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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