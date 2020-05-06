Совет Думы 8 мая рассмотрит предлагаемые кабмином меры поддержки пострадавших от пандемии

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет Госдумы в приоритетном порядке 8 мая обсудит предлагаемый правительством третий пакет мер по оказанию помощи гражданам и предприятиям в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"В 10 утра 8 мая состоится дополнительное заседание Совета Государственной думы, на котором будут рассмотрены в первоочередном порядке меры, предлагаемые правительством по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от пандемии, и предприятиям", - сказал он. "Это уже третий пакет первоочередных мер, рассматриваемых депутатами", - добавил спикер.

28 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести проект этого документа в правительство к 5 мая.

Существующие меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло два пакета мер поддержки населения и предпринимателей в период пандемии. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать, в частности, на 6-месячную отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, а также получить по 12 130 рублей в месяц в расчете на каждого работника на выплату зарплат при сохранении не менее 90% сотрудников. Данный механизм заработал с 1 мая.

Граждане могут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам в случае падения дохода не менее чем на 30%. Потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости в апреле - июне будут получать пособия по безработице в максимальном размере - 12 130 рублей (уровень МРОТ). При этом сумма пособия увеличивается при наличии у таких безработных несовершеннолетних детей из расчета 3 000 рублей за каждого ребенка. Были увеличены и выплаты по больничным - они должны быть не меньше МРОТ.