В ЦБ РФ заявили о стабилизации инфляционных ожиданий россиян во II половине апреля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения страны во второй половине апреля 2020 года стабилизировались. Такие данные приводит Банк России на основании второго телефонного опроса населения, проведенного 16-24 апреля ООО "инФОМ" по заказу регулятора.

ЦБ отмечает, что опрос "не зафиксировал значимых изменений в оценках текущего и будущего роста цен". "Респонденты все так же говорят, что текущий рост цен ускорился по сравнению с наблюдаемым в начале года и продолжит ускоряться в ближайший месяц. Однако в условиях снижения курсовой волатильности оценки масштаба ускорения инфляции не изменились по сравнению с первой половиной апреля", - указано в сообщении.

При этом среди наиболее подорожавших респонденты вновь отметили товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился, но остался повышенным во второй половине апреля.

Также проведенный опрос выявил ухудшение оценок материального положения россиян во второй половине апреля. "Это связано со снижением доходов на фоне сохраняющихся ограничительных мер по борьбе с пандемией. При этом ожидания относительно материального положения через месяц стали более оптимистичными", - указывает ЦБ.

Банк России сообщает, что в аналитическом отчете отражены результаты второго из двух телефонных опросов населения, который проводился в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, исключающих возможность проведения 90-й волны мониторингового исследования "Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения" по заказу Банка России в режиме face-to-face силами ООО "инФОМ".