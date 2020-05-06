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Белоусов: спрос на льготные кредиты для бизнеса оказался выше планов

Лимиты выделенных на это средств будут достигнуты к концу мая, заявил и.о. премьер-министра - первый вице-премьер
Первый вице-премьер Андрей Белоусов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Спрос на льготные зарплатные кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса превысил прогнозные показатели, лимиты выделенных на это средств будут достигнуты к концу мая. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду заявил и.о. премьер-министра - первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Он подчеркнул, что в последние две недели малый и средний бизнес из пострадавших отраслей достаточно активно стал пользоваться набором предложенных для него льгот. "Динамика выдачи льготных зарплатных кредитов сейчас увеличивается <...> примерно на 2 тыс. заявок в день, и вот мы уже вышли сейчас, непосредственно перед праздниками, почти на 80 млрд [рублей] суммарного объема этих заявок", - сказал Белоусов.

По его словам, это больше, чем предполагалось. "Мы видим, что при сохранении такого темпа те лимиты, которые мы себе установили, будут выбраны где-то уже в середине, в крайнем случае, в 20-х числах мая", - сообщил и.о. председателя кабмина.

Он отметил, что банки сейчас работают с перенапряжением и в последнее время количество одобренных заявок стало отставать от числа поступивших обращений, несмотря на отмену финансовыми учреждениями многих проверочных процедур, применяемых в обычных условиях. "Нам, конечно, нужно в этой части ускориться", - сказал и.о. премьера. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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