Белоусов назвал проблему неплатежей главной угрозой для производственных цепочек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Проблема неплатежей представляет наибольшую угрозу для функционирования производственных цепочек по мере возобновления работы предприятий. Такое мнение высказал на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду и.о. премьер-министра - первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сегодня неплатежи, с моей точки зрения, это главная угроза функционирования производственных цепочек. И оттого, удастся ли нам эти неплатежи купировать в самом начале, будет зависеть и стабильность трудовых коллективов, и стабильность работы предприятий", - подчеркнул Белоусов, попросив глав регионов контролировать этот процесс.

По его словам, неплатежи будут сейчас "узким местом", так как многие предприятия в условиях неопределенности будут стараться держать деньги у себя - прежде всего для выплаты зарплат.

В связи с этим была инициирована программа льготных кредитов системообразующим компаниям на пополнение оборотных средств, напомнил Белоусов. "Мы еще даже не успели ее запустить, а она уже вся оказалась расписана, то есть заявки идут таким темпом, что предприятия практически весь лимит уже выбрали", - сказал и.о. председателя правительства, добавив, что "первые четыре кредита банки уже выдали физически".

"Пришлось в этот процесс вмешиваться, чтобы несколько ее (льготную программу - прим. ТАСС) перенацелить, чтобы интересы банков у нас оказались все-таки на втором месте, на первом месте должны быть интересы экономики, интересы предприятий, прежде всего пострадавшие сферы деятельности должны туда попадать", - сказал Белоусов.

По словам и.о. главы кабмина - первого вице-премьера, по мере запуска предприятий после снятия ограничений начнут проявляться "разрывы в цепочках создания добавленной стоимости". Он в связи с этим отметил, что главам регионов были разосланы перечни системообразующих предприятий на их территориях, чтобы два раза в неделю получать информацию о режиме работы этих компаний. "Если такая информация будет поступать, мы просто будем видеть всю картину, потому что мы представляем себе, как устроены эти [производственные] цепочки, но нам нужно видеть, в каком состоянии [предприятия] и где самые узкие места", - сказал Белоусов.