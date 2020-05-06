Более 100 долгостроев завершат благодаря докапитализации фонда дольщиков

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Докапитализация Фонда защиты прав дольщиков позволит достроить 115 проблемных домов в 24 регионах России, сообщил в среду и. о. министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам борьбы с коронавирусом.

"30 млрд рублей было внесено в уставной капитал фонда. Мы проработали с регионами, приблизительно в ближайшее время в 24 регионах [будет решен вопрос] порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тыс. граждан будет оказана поддержка в восстановлении их прав", - сказал Стасишин.

Правительство РФ ранее выделило фонду 30 млрд рублей. Обязательства перед обманутыми дольщиками будут исполнены до 31 декабря 2021 года.