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Пандемия коронавируса нового типа

Титов предложил Поповой смягчить рекомендации по восстановлению работы ресторанов и кафе

Запрет на проведение в ресторанах массовых мероприятий омбудсмен назвал бессмысленным, поскольку ни семейные праздники, ни корпоративы с подобными параметрами невозможны

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением изменить рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, которые были разосланы в регионы. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе предприятий общепита и торговли в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В них указаны несколько этапов открытия бизнеса: режим ограничений (заведения должны будут работать только на вынос и доставку), переходный режим (смогут открыться заведения площадью не более 50 кв. м.), режим стабилизации (смогут работать заведения с не более чем 20 посадочными местами) и штатный режим (заработают все предприятия при соблюдении установленных нормативных требований).

По данным пресс-службы Титова, предложенные им изменения касаются двух пунктов рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, пункт о режиме стабилизации предлагается изложить в иной редакции. "Работают предприятия общественного питания с числом посадочных мест не более 20 с соблюдением социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 1 м), площадью посадочного зала не более 100 кв. м., с возможностью размещения и эксплуатации сезонных (летних) кафе без ограничения площади при стационарных предприятиях общественного питания", - предложил формулировку бизнес-омбудсмен.

Как пояснил Титов, "сейчас о летних верандах в рекомендациях не говорится ничего, зато упоминается запрет на проведение в ресторанах массовых мероприятий, если столы размещены на расстоянии ближе 1 м друг от друга, и за каждым из столов сидит больше двух человек". "Рестораторы с самого начала называли этот запрет бессмысленным, поскольку ни семейные праздники, ни корпоративы с подобными параметрами все равно невозможны", - считает он.

Из пункта о штатном режиме Титов предложил убрать требования к работе официантов в масках и перчатках, "поскольку этот пункт регламентирует требования к отрасли уже на финальном этапе восстановления". К прочим требованиям - обработка рук кожными антисептиками, текущая уборка в течение дня, дезинфекционные обработки ежедневно в конце рабочей смены, обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп в холодном цехе и на участке порционирования блюд - рестораторы претензий не имеют, уточнил он в своем письме.

Теги
Попова, Анна ЮрьевнаТитов, Борис ЮрьевичПандемия коронавируса нового типа
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