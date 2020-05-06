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ВТБ выдал более 2 тыс. ипотек под 6,5% на общую сумму свыше 6 млрд рублей

Средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ выдал более 2 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке в 6,5% годовых на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Средний размер кредита составил около 2,8 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

"На сегодняшний день ВТБ провел свыше 2 тыс. ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тыс. заявок более чем на 20 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что ВТБ начал работу по льготной программе ипотеки с 17 апреля. По итогам I квартала портфель банка в сегменте жилищных кредитов в целом вырос на 3,5% - до 1,74 трлн рублей.

В среду и.о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом сообщил, что российские банки на 1 мая выдали около 2 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 млрд рублей.

В апреле правительство РФ запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 3 млн рублей - в других регионах. Минимальный первоначальный взнос - 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.

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