Минтранс предлагает оказать поддержку пассажирским ж/д компаниям на фоне коронавируса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Минтранс РФ предлагает внести в список наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей деятельность пассажирских железнодорожных компаний, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на официальном портале по разработке правовых актов. Соответствующие изменения предлагается внести в постановление правительства от 3 апреля 2020 года № 434.

В пояснительной записке к документу отмечается, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ существенно сократился спрос на железнодорожные перевозки. В первой половине апреля пассажирооборот в дальнем следовании сократился на 77% по отношению к уровню 2019 года, а денежные поступления с учетом массового возврата билетов снижены более чем на 90%. Аналогичная ситуация складывается и в пригородном комплексе. В настоящее время объем перевозок снизился почти на 70%, вследствие чего произошло падение доходов на 75% по отношению к уровню 2019 года. Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении более чем на 50% по отношению к уровню 2019 года.

"Столь значимые потери влекут риски возникновения убытков АО "Федеральная пассажирская компания" в размере более 19 млрд рублей. Потери перевозчиков в пригородном сообщении оцениваются в размере около 16 млрд рублей (без учета потерь АО "ЦППК"). Сложившаяся ситуация является критической и может привести к необратимым последствиям для деятельности по перевозкам пассажиров, связанным с трудновосполнимой утратой ключевых компетенций, и сбоям в технологических процессах обслуживания пассажиров, что негативно отразится на устойчивой работе железнодорожного транспорта", - считают в Минтрансе.

Для обеспечения бесперебойной деятельности по перевозке пассажиров РЖД за счет собственных средств оказывают поддержку перевозчикам, входящим в периметр холдинга. При этом, как отмечают в министерстве, в полном объеме решить весь спектр проблем за счет только внутренних резервов компании не представляется возможным.

В пояснительной записке говорится, что для предотвращения рисков ФПК необходима государственная поддержка на возмещение операционных затрат в размере 15,8 млрд рублей (6,3 млрд рублей - на оплату труда производственного персонала в период вынужденного простоя, 9,5 млрд рублей - на возмещение возросших выпадающих доходов вследствие государственного регулирования тарифов на перевозки в плацкартных и общих вагонах).

"Аналогичная поддержка в виде увеличения размеров субсидий требуется и пригородным пассажирским компаниям, так как существенное снижение доходов окажет влияние на платежеспособность и приведет к невыполнению ими своих обязательств, в том числе по выплате заработной платы и налогов", - заключают в Минтрансе.