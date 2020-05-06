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"Газпром нефть" намерена продолжать модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов

Компания намерена и дальше реализовывать проекты, которые помогут снизить нагрузку на окружающую среду, увеличить эффективность и гибкость производства

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть", несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в мире и падение спроса на нефтепродукты, намерена продолжать модернизацию своих нефтеперерабатывающих заводов, но их инвестпрограмма может быть скорректирована. Об этом в интервью корпоративному журналу компании "Газпром нефть" сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

"Инвестиционная программа downstream в свете последних событий, безусловно, претерпит изменения, но пока рано давать им полную оценку. Модернизация активов является стратегической задачей компании и, несмотря на непростую текущую ситуацию, будет продолжена", - сказал он.

"Газпром нефть" намерена и дальше реализовывать проекты, которые помогут снизить нагрузку на окружающую среду, увеличить эффективность и гибкость производства. Это позволит придать работе предприятий дополнительную устойчивость, в том числе в периоды волатильности и кризиса, отметил Чернер.

"Сегодня большинство проектов находятся в той стадии, когда их заморозка, с одной стороны, не даст экономического эффекта - основной объем инвестиций уже сделан. А с другой стороны, негативно скажется на перспективах и технологическом развитии компании", - пояснил он.

Ранее глава компании Александр Дюков говорил, что инвестпрограмма "Газпром нефти" в 2020 году может сократиться не более чем на 20%.

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