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Пандемия коронавируса нового типа

Число безработных в Мордовии выросло в два раза за месяц

Число официально зарегистрированных безработных в регионе составило 6631

ТАСС, 6 мая. Количество безработных в Республике Мордовия, где выявлено уже 977 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выросло в два раза за месяц и достигло 6,6 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы республики Владимира Волкова после видеоконференции с руководителями предприятий республики.

"Сейчас официально зарегистрированных безработных у нас 6631 человек, месяц назад было чуть более 3 тыс. При этом впервые с предыдущего кризиса количество безработных превысило объем вакансий - их сегодня 5300", - цитирует пресс-служба первого зампреда правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства региона Владимира Мазова.

По словам Владимира Волкова, в апреле отмечается снижение ряда производственных показателей, ряд промпредприятий за этот период снизили объемы производства и отгрузки на 30-40% и более. При этом в целом обрабатывающая промышленность потеряла в объемах около 2%, в том числе благодаря тому, что ряд предприятий, таких как "Рузхиммаш", "ВКМ-Сталь", "Оптикэнерго", "Лидер-Компаунд", "Сарансккабель", "Цветлит", приборостроительный и механический заводы, вышли на объемы, значительно превышающие показатели апреля прошлого года. "К концу года мы ставим задачу не уменьшить объемов производства по всем направлениям, как минимум - сохранить уровень прошлого года. Это нужно для того, чтобы не обрушить экономику, сохранить уровень жизни и доходы людей", - подчеркнул Владимир Волков.

Строительный комплекс, по словам Волкова, по итогам четырех месяцев показал снижение объемов работ в среднем на 15%. Замедление рынка жилищного строительства вызвано снижением спроса на жилье и уровня платежеспособности населения.

Чтобы минимизировать вызванные коронавирусом потери экономики, в республике принят план антикризисных мероприятий и утвержден перечень из 130 системообразующих организаций, которые в приоритетном порядке смогут воспользоваться мерами господдержки и получить доступ к льготным кредитным ресурсам.

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 54 случая заражения коронавирусом, всего в Мордовии зарегистрировано 977 случаев заражения, 145 человек выписаны с выздоровлением, 6 умерли.

Теги
РоссияМордовияПандемия коронавируса нового типа
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