В Новгородской области намерены до 8 мая подготовить план снятия ограничений для экономики

"До 8 мая правительством региона будет подготовлен и утвержден план поэтапного выхода региональной экономики из режимов ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Приоритетом при формировании плана остается соблюдение требований Роспотребнадзора о поэтапности с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Новгородской области", - говорится в сообщении, предоставленном ТАСС.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют сформировать и утвердить план постепенного выхода экономики региона из режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса, до 8 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

В нем также поясняется, что решения по работе бизнеса в регионе в период пандемии, предоставлению поддержки, смягчению ограничительных мер формируются властями в диалоге, в том числе с самими предпринимателями, с учетом их пожеланий и просьб. Как ТАСС сообщал ранее со ссылкой на слова губернатора Новгородской области Андрея Никитина, с 12 мая в регионе намерены смягчить ограничительные меры для непродовольственной торговли. На данный момент из-за ситуации с коронавирусом в области закрытыми остаются рестораны и кафе, торговые центры, но разрешено работать многим промышленным производствам, предприятиям сельского хозяйства, строительства.

По информации, опубликованной региональным оперативным штабом, на 6 мая в Новгородской области зарегистрировано 417 (плюс 18 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом. 56 выздоровевших жителей региона выписаны из больницы, шесть пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.