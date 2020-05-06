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В Башкирии намерены с 12 мая открыть точки розничной торговли и мебельные производства

Глава региона Радий Хабиров также считает, что надо "переходить к открытию парков, разрешению занятий спортом, прогулок"

УФА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Башкирии планирует разрешить с 12 мая работу ряда учреждений розничной торговли и мебельных производств. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил глава республики Радий Хабиров.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Башкирии подтверждено 1 160 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 259 человек, 14 пациентов умерли.

"Мы сейчас рассматриваем [возможность] с 12 числа открыть ряд [учреждений] сети розничной торговли. Я сегодня только рассматривал ситуацию на рынке мебельного производства, мы принимаем решение помочь мебельщикам и открыться, начать работать, и меры поддержки", - сказал он.

Хабиров добавил, что представители мебельной отрасли также просят власти разрешить работу мебельных магазинов. "Если не будет спроса, то бессмысленно открывать мебельное производство. Мы смотрим на то, чтобы открыть больше предприятий или тех видов деятельности, которые на данный момент закрыты", - уточнил он.

Глава Башкирии также добавил, что в связи с тем, что в республике установилась хорошая погода, люди хотят выйти на улицу. По его мнению, если позволит эпидемиологическая ситуация, предполагается ослабить ряд действующих сейчас ограничений. "Надо, на мой взгляд, переходить к открытию парков, разрешению занятий спортом, прогулок", - отметил он, добавив, что при этом нельзя собирать толпу людей.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПандемия коронавируса нового типа
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