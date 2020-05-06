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ЦБ ожидает начала смягчения ограничительных мер в РФ на фоне пандемии в июне

Также прогнозируется, что ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021 - начале 2022 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает начала смягчения ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса в июне, сообщается в докладе регулятора о денежно-кредитной политике ЦБ РФ.

"После глубокого падения ВВП в II квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - указано в докладе.

Исходя из этого прогноза, Банк России ожидает, что ВВП РФ снизится на 4-6% по итогам 2020 года с последующим ростом на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году.

"Таким образом, сезонно сглаженный ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021 - начале 2022 года", - отмечает ЦБ.

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