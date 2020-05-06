ЦБ ожидает сохранения ставки ФРС США вблизи нуля до IV квартала 2021 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России ожидает сохранения ставки ФРС США вблизи нуля до IV квартала 2021 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике регулятора.

"Банк России исходит из сохранения ставки ФРС США неизменной вблизи нуля до IV квартала 2021 года", - сказано в материале.

Кроме того, ЦБ прогнозирует снижение депозитной ставки ЕЦБ в июне 2020 года и далее ее сохранение на достигнутом уровне до 2022 года.

В марте 2020 года ФРС США дважды внепланово снижала процентную ставку до актуального значения 0-0,25% годовых в связи с угрозой для экономических перспектив, вызванных воздействием распространения инфекции коронавируса.

Как отмечал FOMC (Федеральный комитет по операциям на открытом рынке), данный диапазон ставки сохранится, пока не будет уверенности, что экономика США преодолела последствия пандемии.

Российский регулятор также прогнозирует снижение депозитной ставки ЕЦБ в июне 2020 г. и далее ее сохранение на достигнутом уровне до 2022 года. ЦБ также предполагает дальнейшее расширение балансов ФРС США и ЕЦБ в течение 2020 года. В условиях столь мягкой денежно-кредитной политики по мере перехода мировой экономики к восстановлению премии за риск будут снижаться, добавили в ЦБ.